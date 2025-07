München (dpa/lby) - Zwei Kinder auf einem E-Scooter sind in München von einer Trambahn erfasst und verletzt worden. Der 12 Jahre alte Fahrer sei mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher. Eine erste Einschätzung der Feuerwehr, dass die Kinder lebensgefährlich verletzt seien, bestätigte die Polizei nicht.