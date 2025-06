88-Jähriger erfolgreich reanimiert

Eine Zeugin bemerkte demnach am Sonntag im Lugenausee bei Böbing einen 88 Jahren alten Schwimmer leblos im Wasser treiben. Aus dem See habe ein 60-Jähriger den verunglückten Schwimmer gerettet, berichtete die Polizei. Helfer reanimierten den 88-Jährigen den Angaben zufolge bis der Notarzt kam. Per Rettungshubschrauber wurde der Mann in eine Klinik geflogen. Laut Polizei gab es zunächst keine Hinweise auf Fremdverschulden.