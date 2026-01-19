Unfälle: Zusammenstoß nach Überholmanöver auf A71 - Fünf Verletzte

Zwischen den Anschlussstellen Ilmenau Ost und West setzte am Sonntagabend demnach ein Auto zum Überholen an und wechselte auf die linke Spur. Von hinten näherte sich ein weiteres Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit und musste stark abbremsen, wie es hieß. Dabei geriet das zweite Auto auf die rechte Spur und prallte dort laut Polizei mit dem Wagen zusammen, den das erste Auto überholen wollte.