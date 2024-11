Jena (dpa/th) - Ein 17-jähriger Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einer Tram in Jena leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.