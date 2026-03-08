Lengfeld (dpa/th) - Bei einem Verkehrsunfall in Lengfeld (Landkreis Hildburghausen) ist eine 72 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war die Frau am Samstagnachmittag mit ihrem Rollator unterwegs, als eine 75-jährige Autofahrerin zur selben Zeit rückwärts aus ihrer Grundstückseinfahrt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 72-Jährige stürzte und schwerste Verletzungen erlitt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie in ein Krankenhaus nach Suhl gebracht.