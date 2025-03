Wörth an der Isar (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß an einer Autobahnauffahrt im Landkreis Landshut ist eine 21 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Ihr Wagen prallte am Abend beim Einbiegen gegen das eines 31-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto wurden daraufhin gegen ein drittes Fahrzeug geschleudert, das leicht beschädigt weiterfahren konnte, hieß es. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallverursacherin kam in ein Krankenhaus.