Unfälle: Züge prallen mit Streusalzkiste zusammen

Würzburg (dpa/lby) - Eine offenbar mutwillig auf Bahngleisen platzierte Streusalzkiste hat zu zwei Nachtzug-Unfällen in der Nähe von Würzburg geführt. Zunächst kollidierte ein Nachtzug, der auf dem Weg nach Amsterdam war, mit der Kiste, wie die Bundespolizei mitteilte. Obwohl der Triebfahrzeugführer ein Hindernis auf den Gleisen erkannt und eine Schnellbremsung eingeleitet hatte, sei ein Zusammenprall nicht mehr zu vermeiden gewesen.