Rosenheim (dpa/lby) - Beim Rückwärtsfahren ist eine 89-Jährige in Rosenheim mit ihrem Auto in ein Werkzeuggeschäft gekracht. Sie habe ersten Erkenntnissen zufolge "zu viel Gas" gegeben, hieß es von der Polizei. Dadurch beschrieb das Fahrzeug eine 90-Grad-Kurve und fuhr mit dem Heck voraus in die Tür. Am Auto entstand beim Zusammenstoß ein Schaden von rund 10.000 Euro, am Geschäft - insbesondere der verglasten Eingangstür - von rund 50.000 Euro. Die Frau blieb unverletzt.