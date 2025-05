Wertach (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Oberallgäu tödlich verunglückt. Der 63 Jahre alte Fahrer hatte am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße bei Unterjoch in Richtung Wertach mehrere Autos überholt, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er zu schnell unterwegs gewesen und kurz nach dem Überholmanöver in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann prallte gegen einen Baum und starb noch am Unfallort.