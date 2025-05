Zella-Mehlis (dpa/th) - Ein Mann ist im Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit seinem Wohnmobil gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Fahrer war in der Nacht aus bislang unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn in Zella-Mehlis abgekommen. Das Wohnmobil prallte gegen einen Baum sowie eine Mauer. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.