Karlstein am Main - Nach einem Unfall zwischen einem Wohnmobil und einem Auto auf der Autobahn 45 in Unterfranken ist ein Ehepaar gestorben. Der Fahrer des Wohnmobils und seine Beifahrerin seien nach dem Zusammenstoß bei Karlstein am Main (Landkreis Aschaffenburg) zudem mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die A45 in Richtung Aschaffenburg wurde für knapp vier Stunden gesperrt.