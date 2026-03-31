Unfälle: Winterwetter sorgt für Unfälle auf Bayerns Straßen

Diesel nach Unfall ausgelaufen

Für eine zwischenzeitliche Sperrung auf der A8 sorgte dann die Kollision eines Autos mit einem Sattelzug. Der Fahrer des Autos verlor laut Polizei wegen Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er sei zu schnell gewesen. Dadurch stieß er mit dem Sattelzug zusammen – ausgerechnet im Bereich des Dieseltanks. Eine erhebliche Menge des Kraftstoffs sei ausgetreten. Für über drei Stunden blieben der rechte und mittlere Fahrstreifen der Autobahn wegen der Reinigungsarbeiten gesperrt. Der Unfallverursacher kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.