Unfälle: Winterwetter sorgt für Unfälle auf Bayerns Straßen

Tuntenhausen (dpa/lby) - Das winterliche und regnerische Wetter hat für mehrere Unfälle auf Bayerns Straßen gesorgt. Meistens entstanden lediglich Blechschäden, doch in einem Fall kam ein 35 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er geriet mit seinem Wagen am Montagabend bei Tuntenhausen (Landkreis Rosenheim) auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Daraufhin kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreite den Mann aus seinem Fahrzeug.