A4 komplett gesperrt

Auf der Autobahn A4 kam am Donnerstagabend ein mit Metallrollen beladener Sattelzug bei Glauchau (Kreis Zwickau) ins Rutschen und durchbrach die Mittelleitplanke. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 35 Jahre alte Fahrer in Richtung Dresden unterwegs, als er kurz vor dem Anschluss Glauchau-Ost die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in die Leitplanke fuhr und bis auf die Gegenfahrbahn in Richtung Erfurt durchbrach. Die Autobahn war zeitweise komplett gesperrt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte.