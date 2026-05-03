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Unfälle Wildunfälle auf Thüringer Straßen - Was Fahrer wissen müssen

Plötzlich tauchen auf der Straße Wildschweine auf und jedes Bremsen ist vergebens: Zu genau solchen Unfällen kam es in den vergangenen Tagen mehrfach in Thüringen. Was Autofahrer wissen müssen.

Unfälle: Wildunfälle auf Thüringer Straßen - Was Fahrer wissen müssen
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Überqueren Wildschweine eine Straße, kann es gefährlich werden - für Mensch und Tier. (Symbolbild) Foto: Paul Zinken/dpa

Erfurt (dpa/th) - Gleich zweimal haben Begegnungen mit Wildschweinen in den vergangenen Tagen auf Thüringens Straßen zu Unfällen geführt. Am Samstagabend konnte ein Motorradfahrer laut Polizei einen Zusammenstoß mit einem der Wildtiere nicht mehr verhindern, als dieses plötzlich außerhalb Erfurts die Straße kreuzte. Der 24-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Wildschwein starb vor Ort. 

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Mit gleich einer ganzen Rotte Wildschweinen stieß eine Autofahrerin nahe Trügleben bei Gotha zusammen, als die Tiere am Freitagabend plötzlich die Straße querten. Die 44-jährige Fahrerin blieb laut Polizei unverletzt, zwei Wildschweine starben an der Unfallstelle.

Wie vorgehen, wenn es gekracht hat?

Was der Automobilclub ADAC nach einem Wildunfall empfiehlt:

  • Der Warnblinker am Auto sollte eingeschaltet und die Unfallstelle abgesichert werden. Dabei nicht vergessen, die Warnweste zu tragen.
  • Sind Personen verletzt, sollte man die Rettungsdienste alarmieren und Erste Hilfe leisten.
  • Die Polizei oder der örtliche Jagdpächter sollte angerufen werden. Auch, um den Schaden mit der Versicherung abzuwickeln, ist es wichtig, dass der Wildunfall offiziell bescheinigt wird. 

Was ist noch nach einem Wildunfall zu beachten?

  • Der ADAC rät dringend davon ab, verletzte Tiere anzufassen. Sie könnten sich wehren und Menschen verletzen.
  • Angefahrenes Wild darf nicht vom Unfallort entfernt werden, ansonsten kann Wilderei vorgeworfen werden.