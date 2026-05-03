Unfälle: Wildunfälle auf Thüringer Straßen - Was Fahrer wissen müssen

Erfurt (dpa/th) - Gleich zweimal haben Begegnungen mit Wildschweinen in den vergangenen Tagen auf Thüringens Straßen zu Unfällen geführt. Am Samstagabend konnte ein Motorradfahrer laut Polizei einen Zusammenstoß mit einem der Wildtiere nicht mehr verhindern, als dieses plötzlich außerhalb Erfurts die Straße kreuzte. Der 24-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Wildschwein starb vor Ort.