Wutha-Farnroda (dpa/th) - Drei Fahrzeuge sind im Wartburgkreis in einen Auffahrunfall mit einer Schwerverletzten verwickelt worden. Dabei habe der hinterste Fahrer der Fahrzeugkolonne das Abbiegen des vordersten Wagens übersehen, erklärte die Polizei. Er fuhr am Donnerstagabend bei Wutha-Farnroda mit seinem Wagen auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf, das dann auf den abbiegenden Wagen aufschob. Die 22-Jahre alte Fahrerin des mittleren Fahrzeugs wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.