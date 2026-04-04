Unfälle: Vorfahrt missachtet – Schwerverletzte nach Crash an Kreuzung

Erfurt (dpa/th) - Bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung im Südosten von Erfurt ist eine Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen am Samstagmorgen zwei Autos zusammen, nachdem eine 29 Jahre alte Fahrerin die Vorfahrt missachtet hatte. Die Ampelanlage sei zur Unfallzeit außer Betrieb gewesen und die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt gewesen. Durch den Zusammenprall wurde die 59 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens schwer verletzt. Sie habe ein Polytrauma erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht.