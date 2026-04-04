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  6. Vorfahrt missachtet – Schwerverletzte nach Crash an Kreuzung

Unfälle Vorfahrt missachtet – Schwerverletzte nach Crash an Kreuzung

Ampelausfall, Missachtung der Vorfahrt – und plötzlich kracht es: Eine Frau wird beim Zusammenstoß zweier Autos in Erfurt schwer verletzt.

Unfälle: Vorfahrt missachtet – Schwerverletzte nach Crash an Kreuzung
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Auf einer Kreuzung in Erfurt stoßen aufgrund eines Vorfahrtfehlers zwei Autos zusammen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Erfurt (dpa/th) - Bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung im Südosten von Erfurt ist eine Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stießen am Samstagmorgen zwei Autos zusammen, nachdem eine 29 Jahre alte Fahrerin die Vorfahrt missachtet hatte. Die Ampelanlage sei zur Unfallzeit außer Betrieb gewesen und die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt gewesen. Durch den Zusammenprall wurde die 59 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens schwer verletzt. Sie habe ein Polytrauma erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

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An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, wie es hieß. Infolge des Unfalls stieß das Auto der Verletzten zudem gegen einen Ampelmast. Der Gesamtschaden wurde mit rund 38.000 Euro beziffert. Gegen die Unfallverursacherin sei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.