Taufkirchen (dpa/lby) - Weil der Fahrer im dichten Nebel eine Abbiegung übersehen hat, ist ein vollbesetzter Schulbus bei Taufkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn) in eine Grünfläche gefahren. Der 73 Jahre alte Fahrer habe auf dem Weg nach Waldkraiburg aufgrund der eingeschränkten Sicht an einer T-Kreuzung nicht erkannt, wo er hätte abbiegen müssen, erläuterte ein Sprecher der Polizeiinspektion Waldkraiburg. Deshalb sei er "mit äußerst geringer Geschwindigkeit" geradeaus in eine Wiesen- und Waldfläche gefahren. Dort sei der mit 50 Kindern und Jugendlichen besetzte Schulbus zum Stehen gekommen. Verletzt wurde dabei niemand.