Unfälle: Verletzte bei Motorradunfällen im Saale-Holzland-Kreis

Polizeiangaben zufolge kollidierten am Freitagabend auf der Landstraße zwischen Schöngleina und Bad Klosterlausnitz zwei 28 Jahre alte Motorradfahrer. Einer der beiden wollte nach links in Richtung Albersdorf abbiegen, während der andere gleichzeitig einen vorausfahrenden Wagen und das abbiegende Motorrad überholen wollte. Beide Motorradfahrer wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.