Unfälle: Verletzte bei Motorradunfällen im Saale-Holzland-Kreis

Bad Klosterlausnitz (dpa/th) - Bei zwei Motorradunfällen im Saale-Holzland-Kreis sind am Wochenende drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.
Zwei 28-Jährige krachen auf der Landstraße zusammen, eine junge Fahrerin schleudert in die Leitplanke - drei Crashs beschäftigen Retter und Polizei im Saale-Holzland-Kreis.
Bad Klosterlausnitz (dpa/th) - Bei zwei Motorradunfällen im Saale-Holzland-Kreis sind am Wochenende drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.
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Polizeiangaben zufolge kollidierten am Freitagabend auf der Landstraße zwischen Schöngleina und Bad Klosterlausnitz zwei 28 Jahre alte Motorradfahrer. Einer der beiden wollte nach links in Richtung Albersdorf abbiegen, während der andere gleichzeitig einen vorausfahrenden Wagen und das abbiegende Motorrad überholen wollte. Beide Motorradfahrer wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.
Am Samstagabend stürzte zudem eine 24 Jahre alte Motorradfahrerin auf der Landstraße zwischen Wolfersdorf und Neustadt an der Orla. In einer Linkskurve verlor sie nach Polizeiangaben die Kontrolle über ihr Motorrad. Das Fahrzeug prallte mehrfach gegen die Leitplanke. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen in Form von Prellungen. An Motorrad und Leitplanke entstand Sachschaden.