Pilsting (dpa/lby) - Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw im Landkreis Dingolfing-Landau ist die Bundesstraße 20 in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr werde in Richtung Burghausen in den Ortsteil Ganacker abgeleitet, sagte ein Polizeisprecher. In Fahrtrichtung Straubing werde nach Pilsting abgeleitet. Der Unfall passierte demnach in Pilsting auf Höhe der A92. Ob sich dabei jemand verletzte, war dem Sprecher zunächst nicht bekannt.