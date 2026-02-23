Unfälle: Unfall in Mühlhausen – Kinder und eine Jugendliche verletzt

Mühlhausen (dpa/th) - Unter anderem zwei Kinder und eine Jugendliche sind bei einem Verkehrsunfall in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte eine Autofahrerin am Morgen in eine Straße abbiegen wollen. Dabei habe sie ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Die beiden Autos kollidierten, anschließend stieß das Auto der Fahrerin noch mit einem weiteren Wagen zusammen.