Unfälle: Unfall im Landkreis Bayreuth: Eine Tote, fünf Verletzte

Weidenberg (dpa/lby) - Eine 73 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Bayreuth ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen wurden verletzt - darunter auch zwei Kinder, wie die Polizei am Abend mitteilte. Nach Polizeiangaben war die Frau am Nachmittag von Bayreuth kommend in Richtung Weidenberg unterwegs, als sie in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.