Nürnberg (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 2 nahe Nürnberg ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Kenntnissen der Polizei kam der Fahrer am Sonntag bei der Abfahrt zur Autobahn 3 aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Daraufhin rammte er ein Straßenschild und fuhr gegen zwei Bäume. Dabei wurde der Mann in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Sein Gesundheitszustand sei kritisch, jedoch stabil, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.