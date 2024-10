Hermsdorf (dpa/th) - Auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden kommt es aufgrund eines Unfalls derzeit zu Einschränkungen. Der Verkehr werde nun jedoch an der Unfallstelle vorbeigeleitet, teilte die Polizei mit. Ein Lkw-Sattelzug sei vor dem Hermsdorfer Kreuz in eine Leitplanke gefahren, die Haupt- und Nebenbahn voneinander trenne. Dabei gerieten demnach Fahrzeugteile auf die Fahrbahn. Zwei weitere Fahrzeuge seien schließlich über diese Fahrzeugteile gefahren. Das genauere Unfallgeschehen ist bisher nicht bekannt. Jedoch seien Betriebsstoffe auf die Fahrbahn ausgelaufen, sodass diese nun gereinigt werden müsse. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.