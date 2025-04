Erfurt (dpa/th) - Ein Kleintransporterfahrer ist auf der Autobahn 4 Richtung Dresden schwer verletzt worden. Der 44-Jährige fuhr nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Nacht auf einen parkenden Lkw am Rastplatz Willroder Forst Süd bei Erfurt auf. Der Lastwagen hatte in der Einfahrt des Rastplatzes geparkt, hieß es weiter. Die genaue Ursache für den Unfall sei jedoch noch unbekannt.