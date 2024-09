Breitbrunn am Chiemsee (dpa/lby) - Eine 87-Jährige ist in Breitbrunn am Chiemsee von einer umstürzenden Esche schwer verletzt worden. Der am Straßenrand stehende Baum sei plötzlich umgestürzt und habe die spazieren gehende Frau getroffen, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde von der Feuerwehr versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.