Weißkeißel (dpa/sn) - Ein Lastwagen ist auf der Bundesstraße 115 bei Weißkeißel (Landkreis Görlitz) umgekippt und hat dabei seine Ladung auf der Fahrbahn verteilt. Zuvor war der hintere linke Reifen in einer Kurve geplatzt, hieß es von der Polizei. Der 66-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn war bis zum Montagabend teilweise voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.