Thüringen: Umgekippter Laster führt zu neun Stunden Sperrung auf A4

Teile des Wagens ragten nach dem Unfall den Angaben zufolge in die Gegenfahrbahn, Diesel lief auf die Straße. Ein 57-jähriger Autofahrer konnte nicht rechtzeitig ausweichen. Sein Wagen wurde ebenfalls beschädigt. Es folgten Staus. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt am Main wurde knapp neun Stunden für die aufwendige Bergung und Straßenreinigung gesperrt, die Gegenfahrbahn war sieben Stunden lang verengt. Die Schäden belaufen sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 150.000 Euro.