Unfälle: Tschechien: Lastwagen stürzt um - Fahrer verletzt

Ceska Kubice - Im tschechischen Grenzgebiet zu Bayern ist es zu einem schweren Lastwagenunfall gekommen. Ein Lkw-Fahrer verlor auf der Staatsstraße I/26 durch den Böhmerwald bei Ceska Kubice die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, wie die tschechische Feuerwehr mitteilte. Der Lastwagen kippte um und blieb auf der Seite liegen. Der 27 Jahre alte Fahrer musste aus der Kabine befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.