Grainau (dpa/lby) - Die Suche nach einem vermissten 33-Jährigen und seinem sechsjährigen Sohn im Eibsee am Fuße der Zugspitze wird am Dienstagmorgen fortgesetzt. Es seien erneut Taucher und Beamte auf Booten im Einsatz, sagte eine Polizeisprecherin. Vater und Sohn waren am Samstag bei einem Tretboot-Unfall in dem bei Touristen beliebten See in Oberbayern untergegangen.