Unfälle: Tourist spießt sich Bein an Zaun auf

Wolkramshausen - Der Versuch, über einen Metallzaun vor einer Ferienwohnung zu klettern, hat für einen Mann aus Brandenburg mit einem Krankenhausbesuch geendet. Der Tourist sei in der Nacht mit der Schließanlage der Unterkunft im thüringischen Wolkramshausen (Landkreis Nordhausen) überfordert gewesen, teilte die Polizei mit. In der Folge habe er den Zaun übersteigen wollen, sei aber mit dem Unterschenkel an den Metallzacken hängen geblieben. Daraufhin schlug seine Partnerin Alarm.