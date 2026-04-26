Unfälle: Tote und Verletzte bei Motorradunfällen in Deutschland

Fahrerflucht nach schwerem Unfall in Niedersachsen

Bei einem Frontalzusammenstoß von Auto und Motorrad im Landkreis Goslar in Niedersachsen sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am Samstagnachmittag mussten mehrere Autos auf der Bundesstraße 248 in Seesen stark bremsen, darunter auch ein 59 Jahre alter Motorradfahrer, wie die Polizei mitteilte. Ursache war demnach, dass ein Autofahrer vorher grundlos bis zum Stillstand gebremst hatte.

Der Motorradfahrer stürzte bei seiner Vollbremsung und rutschte mit seiner Maschine in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem Kleinwagen einer 60-Jährigen zusammen. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher floh. In dem Auto, einem Sportwagen mit rotem Händlerkennzeichen, sollen nach Angaben von Zeugen zwei junge Männer gesessen haben.