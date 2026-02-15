Unfälle: Tödlicher Arbeitsunfall in Stahlbaufirma

Sondershausen (dpa/th) - Ein Arbeiter ist in Sondershausen bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Ein 400 bis 500 Kilogramm schwerer Stahlträger stürzte auf den Mann, wie die Polizei berichtete. Er sei noch in der Firma medizinisch versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag er seinen Verletzungen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage. Der Arbeitsunfall habe sich in einer Stahlbaufirma ereignet.