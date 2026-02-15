 
Unfälle Tödlicher Arbeitsunfall in Stahlbaufirma

Der letzte Arbeitstag der Woche endet in einer Stahlbaufirma anders als erwartet: Ein Unfall hatte tödliche Folgen.

Rettungskräfte befreiten den Mann und brachten ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Philipp Schulze/dpa

Sondershausen (dpa/th) - Ein Arbeiter ist in Sondershausen bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Ein 400 bis 500 Kilogramm schwerer Stahlträger stürzte auf den Mann, wie die Polizei berichtete. Er sei noch in der Firma medizinisch versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag er seinen Verletzungen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage. Der Arbeitsunfall habe sich in einer Stahlbaufirma ereignet. 

Der Mann soll nach den ersten Ermittlungen Arbeiten an dem Stahlträger ausgeführt haben. Plötzlich sei das schwere Stahlteil auf den 40-Jährigen gekippt und habe ihn teilweise unter sich begraben. Neben der Polizei ermittele auch das Amt für Arbeitsschutz zu den Umständen, die zu dem Unfall führten.