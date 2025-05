Explosionen auch in Vergangenheit

In Chinas Industrie kommt es immer wieder zu Explosionen. Im August vergangenen Jahres detonierte im Hafen der südostchinesischen Stadt Ningbo ein Container auf einem Frachter und richtete einen Schaden in Höhe von 90 Millionen Yuan (derzeit etwa 11 Millionen Euro) an. Eine Untersuchung kam im April zu dem Schluss, dass in dem nicht ausreichend gekühlten Container eine Chemikalie ausgetreten war und in der folgenden Reaktion zu der Detonation führte.