Grabfeld (dpa/th) - Zwei Teenager und ein junger Mann sind bei einem Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Moped in Grabfeld (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) schwer verletzt worden. Der 16 Jahre alte Mopedfahrer wollte am Mittwochabend links in einen Weg abbiegen, der eigentlich für den Kraftverkehr gesperrt ist, wie die Polizei mitteilte. Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer war den Angaben zufolge jedoch schon dabei, das Moped zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß, die beiden Fahrer und die 14 Jahre alte Mitfahrerin des Mopedfahrers stürzten. Sie wurden mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Unfallort war den Angaben zufolge der Ortsteil Jüchsen.