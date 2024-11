Baar-Ebenhausen (dpa/lby) - Nach einem Unfall mit einem Tanklastwagen ist die Autobahn 9 im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm gesperrt worden. Die Sperre in Richtung München dürfte voraussichtlich mehrere Stunden andauern, teilte die Polizei mit. Der Lkw sei aus bislang ungeklärten Gründen bei Baar-Ebenhausen gegen die Schallschutzmauer gefahren. Wie schwer der Fahrer oder die Fahrerin verletzt wurde, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Ein Hubschrauber war demnach im Einsatz. Es laufe Benzin aus, hieß es weiter. Die A9 war nach dem Unfall am Mittag kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.