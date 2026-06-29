Unfälle: Strömung reißt drei Menschen in Bludenz mit sich - Zwei Tote

Nach Angaben der Polizei waren die drei gemeinsam mit dem Großvater des Kindes am Fluss unterhalb eines Wasserfalls. Der Vater befand sich bereits im Wasser, als der Zehnjährige und der 22-Jährige von dem Wasserfall in den Fluss sprangen. Alle drei gerieten in die starke Strömung einer Wasserwalze und wurden unter Wasser gezogen und tauchten nicht mehr auf, wie es weiter hieß.