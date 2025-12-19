Unfälle Staus auf Bayerns Autobahnen nach Unfällen zum Ferienstart

Am Nachmittag gegen 15.00 Uhr ereigneten sich zwei Unfälle auf der A96 bei Buchloe. An der ersten Kollision waren nach Angaben der Polizei zwei Fahrzeuge beteiligt, beim zweiten Mal dann fünf Fahrzeuge. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden. Eine Person sei mit schwereren Verletzungen mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht worden. Auch hier war noch unklar, wie es zu den Unfällen kommen konnte. Wegen der Bergungsarbeiten war die Fahrspur Richtung München bis zum frühen Abend gesperrt.