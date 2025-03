Der Unfall ereignete sich demnach auf einem Übungsplatz der Bundeswehr in Dornstetten südlich von Landsberg am Lech. Wie der "Münchner Merkur" berichtete, soll die 18 Jahre alte Soldatin sich mit Übungsmunition ins Schienbein geschossen haben. Sie sei zur Behandlung in die Unfallklinik nach Murnau gebracht worden.