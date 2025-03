Den Angaben zufolge kreuzte die 88-Jährige am Vormittag eine Straße an einer Fußgängerampel. Als die Ampel für den Verkehr in rund 30 Metern Entfernung auf Grün schaltete, fuhr ein Lkw-Fahrer los und erfasste die Fußgängerin auf der Straße. Die Frau wurde schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle, hieß es.