Heilsbronn (dpa/lby) - Eine 89-Jährige ist mit ihrem Wagen im mittelfränkischen Heilsbronn auf Bahngleise gelangt und von Passanten vor einem herannahenden Güterzug gerettet worden. Die Frau wurde nach Polizeiangaben mindestens leicht verletzt, der Wagen durch die Kollision mit dem Zug beschädigt. Warum die Frau im Bahnhofsbereich auf die Gleise gelangte, war zunächst unklar. Der Bahnverkehr war zeitweise eingeschränkt.