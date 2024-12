Nürnberg (dpa/lby) - Eine Seniorin ist in Nürnberg von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die 93-Jährige habe mit einem Rollator eine Straße überquert, als ein Auto angefahren kam, teilte die Polizei mit. Der 48 Jahre alte Fahrer erfasste demnach die Frau am Freitag mit seinem Wagen. Die Seniorin wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Boden geschleudert. Sanitäter brachten die 93-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie laut Polizei wenige Stunden später an ihren Verletzungen starb.