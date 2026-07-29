Die Verkehrsunfallstatistik der Landespolizeiinspektion Gotha, die nun vorgelegt wurde, macht eines unmissverständlich klar: Junge Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren – mehr noch aber Senioren über 65 – treiben die Unfallzahlen nach oben. Doch zumindest viele Senioren wollen das offenbar nicht wahrhaben, wie die Reaktionen der Leser auf unsere Berichterstattung zeigen. Statt über ältere Autofahrer zu sprechen, müsse der Fokus auf Unfällen unter Alkohol- und Drogeneinfluss liegen, heißt es. Das sei schließlich viel gefährlicher. Stattdessen werde immer auf Senioren geschimpft.