Gebesee (dpa/th) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der B4 nahe Gebesee (Landkreis Sömmerda) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Eine 69 Jahre alte Autofahrerin geriet am Montag aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.