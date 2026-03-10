Kerzers - Bei dem Brand in einem Linienbus in der Schweiz sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Polizei im Kanton Freiburg.
Unfälle Sechs Tote bei Brand in Linienbus in der Schweiz
dpa 10.03.2026 - 22:24 Uhr
