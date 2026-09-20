Unfälle: Schwerer Unfall bei Oberursel – Zwei Fahrer im Krankenhaus

Oberursel (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Oberursel im Hochtaunuskreis sind zwei Fahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhren ein 28-Jähriger und eine 19-Jährige auf einer Landstraße in entgegengesetzter Richtung, als es zu dem Zusammenstoß kam. Einer wurde leicht, der andere schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Laut dem aktuellen Stand der Ermittlungen ist die Ursache bislang unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.