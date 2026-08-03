Ingolstadt (dpa/lby) - Bei einem schweren Lkw-Unfall auf der Autobahn 9 ist ein Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren an einem Stauende drei Lkw ineinander gefahren. Der Fahrer des mittleren Lastwagens erlitt so schwere Verletzungen, dass er in akuter Lebensgefahr schwebte. Weil ein Rettungshubschrauber landen musste, wurde die A9 bei Ingolstadt für rund zwei Stunden voll gesperrt.