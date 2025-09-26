Unfälle: Schulbus prallt gegen geparktes Auto - vier Kinder verletzt

Kammerstein (dpa/lby) - Sieben Menschen sind beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem geparkten Auto in Kammerstein (Landkreis Roth) verletzt worden, darunter vier Kinder im Grundschulalter. Die 52 Jahre alte Fahrerin verlor vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte. Der Kleintransporter geriet auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen ein geparktes Auto und kippte auf die Seite.