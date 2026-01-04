Memmingerberg (dpa/lby) - Ein Fußgänger ist von einem Schnee schiebenden Fahrzeug im Landkreis Unterallgäu erfasst und schwer verletzt worden. Der 29-Jährige im Traktor habe den dunkel gekleideten Mann vermutlich nicht gesehen, teilte die Polizei mit. Zudem sei die Straße nicht beleuchtet. Im Vorbeifahren habe er den Mann mit dem Schneeschild erfasst. Dadurch sei der 25 Jahre alte Fußgänger in das angrenzende Feld gestürzt. Der Fahrer habe Erste Hilfe geleistet und den Notruf gewählt. Die Polizei ermittelt nun.