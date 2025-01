Bei örtlich starkem Schneefall hat es auf den Thüringer Autobahnen mehrere Unfälle und Verkehrsbeeinträchtigungen gegeben. Zwei Menschen sind nach Polizeiangaben bei insgesamt 17 Unfällen am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag verletzt worden. In den meisten Fällen hätten die Fahrer ihre Geschwindigkeit nicht an die winterlichen Fahrbahnverhältnisse angepasst. Die Unfallverursacher müssten in diesen Fällen mit Bußgeldern rechnen.