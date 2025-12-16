 
Unfälle Scheibe nicht freigekratzt - Auto verletzt Fußgänger schwer

Nur mit einem kleinen Sichtloch ist ein Autofahrer im Landkreis Unterallgäu unterwegs. Er erfasst einen Fußgänger, der schwere Verletzungen erleidet. Nun erwartet ihn eine Anzeige.

Ein Rettungswagen brachte den Fußgänger schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa

Memmingen (dpa/lby) - Eine vereiste Windschutzscheibe hat im Unterallgäu für einen schweren Verkehrsunfall gesorgt. Der 38-jährige Fahrer hatte nach Angaben der Polizei nur ein kleines Sichtloch in die Scheibe gekratzt und daraufhin in Memmingen (Landkreis Unterallgäu) einen Fußgänger übersehen, der ordnungsgemäß die Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde der 42-Jährige den Angaben zufolge mehrere Meter durch die Luft auf die Straße geschleudert. 

Ein Rettungswagen habe den Fußgänger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige müsse sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf etwa 1.500 Euro.