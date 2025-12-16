Unfälle: Scheibe nicht freigekratzt - Auto verletzt Fußgänger schwer

Memmingen (dpa/lby) - Eine vereiste Windschutzscheibe hat im Unterallgäu für einen schweren Verkehrsunfall gesorgt. Der 38-jährige Fahrer hatte nach Angaben der Polizei nur ein kleines Sichtloch in die Scheibe gekratzt und daraufhin in Memmingen (Landkreis Unterallgäu) einen Fußgänger übersehen, der ordnungsgemäß die Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde der 42-Jährige den Angaben zufolge mehrere Meter durch die Luft auf die Straße geschleudert.